Тухель высказался об увольнении Поттера из «Челси»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал информацию об увольнении Грэма Поттера из «Челси».

«Так совпало, что в этот момент я только начал работать в «Баварии». Мне нравилось в «Челси». Но клуб сильно изменился, так что на самом деле это решение не вызвало у меня больших эмоций», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Руководство «Челси» 2 апреля приняло решение прекратить рабочие отношения с главным тренером команды Грэмом Поттером.

К следующему матчу команду будет готовить испанец Бруно Сальтор, который входил в тренерский штаб Поттера.

Тухель работал в клубе с 2021 по 2022 год. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Обамеянг «лайкнул» публикацию «Челси» об увольнении Поттера.