Тухель высказался об увольнении Поттера из «Челси»
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«Так совпало, что в этот момент я только начал работать в «Баварии». Мне нравилось в «Челси». Но клуб сильно изменился, так что на самом деле это решение не вызвало у меня больших эмоций», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.
Руководство «Челси» 2 апреля приняло решение прекратить рабочие отношения с главным тренером команды Грэмом Поттером.
К следующему матчу команду будет готовить испанец Бруно Сальтор, который входил в тренерский штаб Поттера.
Тухель работал в клубе с 2021 по 2022 год. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Обамеянг «лайкнул» публикацию «Челси» об увольнении Поттера.