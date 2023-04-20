«Реал» сыграет с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов

Испанский «Реал» встретится с английским «Манчестер Сити» в 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в гостях в ответном матче 1/4 финала сыграли вничью с мюнхенской «Баварией» — 1:1. В составе «горожан» мяч забил Эрлинг Холанд (57-я минута). В команде из Мюнхена отличился Йозуа Киммих (83-я, пенальти). Первая встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу английского клуба.

«Реал» за день до этого по сумме двух матчей обыграл английский «Челси» (2:0, 2:0).

Первая игра 1/2 финала состоится в Мадриде 9 мая. Ответная — в Манчестере 16 мая.

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Холанд забил 12 мяч в Лиге чемпионов сезона-2022/23.