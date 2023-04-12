Лукаку — о победе над «Бенфикой»: «Интер» мог забить ещё больше

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку высказался о победе своей команды над «Бенфикой» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Пенальти — это только вопрос концентрации. Я счастлив, что сегодня снова помог своим товарищам по команде. Мы провели умный матч и у нас были шансы забить ещё больше. Но 2:0 против такой сильной команды — это, безусловно, хороший результат», — цитирует Лукаку пресс-служба УЕФА.

Игра прошла на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 2:0.

В составе «Интера» мячи забили Николо Барелла (51-я минута) и Ромелу Лукаку (82-я, пенальти).

Второй матч между командами состоится 19 апреля в Милане. Начало встречи в 22:00 мск.

Ранее главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды над «Бенфикой» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.