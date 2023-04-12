Индзаги: «Интер» провёл отличную игру против очень сильной команды

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды над «Бенфикой» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«Ребята провели отличную игру против очень сильной команды и на сложном стадионе. Однако мы осознаём, что это только один матч, потому что «Бенфика» уже показала, что может хорошо играть на выезде. Нам нужно хорошо провести ответный матч, чтобы выйти в полуфинал», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Игра прошла на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 2:0.

В составе «Интера» мячи забили Николо Барелла (51-я минута) и Ромелу Лукаку (82-я, пенальти).

Второй матч между командами состоится 19 апреля в Милане. Начало встречи в 22:00 мск.

Ранее вратарь «Интера» Андре Онана высказался о победе своей команды над «Бенфикой» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.