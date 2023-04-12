Онана — о победе над «Бенфикой»: я знал, что нам нужно было сыграть бесстрашно

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Вратарь «Интера» Андре Онана высказался о победе своей команды над «Бенфикой» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Бенфика» — очень хороший соперник, но я знал и говорил до матча, что нам нужно играть бесстрашно и мы можем победить. И мы сделали это. Но не стоит думать, что мы уже в полуфинале. Нам нужна ещё одна хорошая игра, как сегодня», — приводит слова Онаны пресс-служба УЕФА.

Игра прошла на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 2:0. 

В составе «Интера» мячи забили Николо Барелла (51-я минута) и Ромелу Лукаку (82-я, пенальти).

Второй матч между командами состоится 19 апреля в Милане. Начало встречи в 22:00 мск.

Ранее «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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