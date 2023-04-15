«Бавария» упустила победу над «Хоффенхаймом» в матче Бундеслиги
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Встреча в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» завершилась со счётом 1:1.
В составе хозяев мяч забил Бенжамен Павар на 17-й минуте.
За гостей голом отметился Андрей Крамарич (71-я).
Таким образом, «Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 59 очков. «Хоффенхайм» — на 13-й позиции (29 баллов).
Ранее сообщалось, что Томас Тухель выступил в защиту Садио Мане, ударившего Лероя Сане после матча Лиги чемпионов.