«Бавария» упустила победу над «Хоффенхаймом» в матче Бундеслиги

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«Бавария» и «Хоффенхайм» не выявили победителя в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу.
«Бавария» упустила победу над «Хоффенхаймом» в матче Бундеслиги
  • AP
  • © Matthias Schrader

Встреча в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев мяч забил Бенжамен Павар на 17-й минуте.

За гостей голом отметился Андрей Крамарич (71-я).

Таким образом, «Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 59 очков. «Хоффенхайм» — на 13-й позиции (29 баллов).

Ранее сообщалось, что Томас Тухель выступил в защиту Садио Мане, ударившего Лероя Сане после матча Лиги чемпионов.

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