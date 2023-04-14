Тухель выступил в защиту Мане, ударившего Сане после матча Лиги чемпионов

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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал конфликт нападающего Садио Мане с полузащитником Лероем Сане после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:3).
Тухель выступил в защиту Мане, ударившего Сане после матча Лиги чемпионов
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«Я сразу же поговорил со всеми, кто причастен к этому инциденту, так как нам было необходимо прояснить этот вопрос. Однако мы не первая команда, в которой произошло подобное. То, что оба игрока справились с этим, оказало очищающее действие», — приводит слова Тухеля Bulinews.

При этом тренер выступил в защиту Мане.

«Я первый, кто защищает Мане, потому что знаю его как профессионала. Садио никогда ни в чём не был виновен. Каждый имеет право на ошибку. Это было слишком и противоречило кодексу клуба. Он признал это, извинился и продолжит тренироваться», — заявил он.

Ранее сообщалось, что «Бавария» оштрафовала Мане на €500 тыс. за удар по лицу Сане.

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