Тухель выступил в защиту Мане, ударившего Сане после матча Лиги чемпионов
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«Я сразу же поговорил со всеми, кто причастен к этому инциденту, так как нам было необходимо прояснить этот вопрос. Однако мы не первая команда, в которой произошло подобное. То, что оба игрока справились с этим, оказало очищающее действие», — приводит слова Тухеля Bulinews.
При этом тренер выступил в защиту Мане.
«Я первый, кто защищает Мане, потому что знаю его как профессионала. Садио никогда ни в чём не был виновен. Каждый имеет право на ошибку. Это было слишком и противоречило кодексу клуба. Он признал это, извинился и продолжит тренироваться», — заявил он.
Ранее сообщалось, что «Бавария» оштрафовала Мане на €500 тыс. за удар по лицу Сане.