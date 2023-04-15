Гвардиола: хочу, чтобы Холанд побил все возможные рекорды

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем команды Эрлинге Холанде.

«Я хочу, чтобы он побил все возможные рекорды. Это будет значить, что он забивает все голы и помогает нам. Но я думаю, что он хочет выиграть трофеи», — цитирует Гвардиолу журналист Сэм Ли в Twitter

Норвежский футболист провёл за «Ман Сити» в сезоне-2022/23 28 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ), в которых забил 32 мяча и отличился пятью голевыми передачами. Контракт нападающего с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €170 млн.

Ранее сообщалось, что Холанд в текущем сезоне АПЛ забил больше, чем вся команда «Челси».

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