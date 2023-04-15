Тухель сообщил, когда Мане после скандала с Сане вернётся в общую группу «Баварии»
- AP
- © Jon Super
«Садио Мане завтра вернётся к тренировкам в обычном режиме и будет в составе против «Манчестер Сити», — сказал Тухель на пресс-конференции.
«Бавария» разгромно уступила «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА (0:3). Как сообщали СМИ, Мане и Лерой Сане начали конфликтовать во время игры, а в раздевалке произошла драка, в ходе которой сенегалец ударил немца. Игроков разняли партнёры по клубу.
Ранее сообщалось, что «Бавария» оштрафовала Мане на €500 тыс. за удар по лицу Сане.