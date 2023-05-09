Камавинга — самый молодой автор голевой передачи в полуфинале Лиги чемпионов
Как сообщает Opta Sports, хавбек после передачи на Винисиуса Жуниора на 36-й минуте стал самым молодым автором голевого паса в полуфинале Лиги чемпионов в возрасте 20 лет и 180 дней.
Таким образом, футболист побил рекорд защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда — 20 лет 212 дней.
Уточняется, что статистика ведётся с сезона-2003/04.
Счёт в игре, которая проходит на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», 1:1.
Ранее Анчелотти повторил рекорд Фергюсона по матчам в Лиге чемпионов.