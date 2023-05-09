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Камавинга — самый молодой автор голевой передачи в полуфинале Лиги чемпионов

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Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга стал самым молодым автором голевой передачи в полуфинале Лиги чемпионов в матче с «Манчестер Сити».

Как сообщает Opta Sports, хавбек после передачи на Винисиуса Жуниора на 36-й минуте стал самым молодым автором голевого паса в полуфинале Лиги чемпионов в возрасте 20 лет и 180 дней.

Таким образом, футболист побил рекорд защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда — 20 лет 212 дней.

Уточняется, что статистика ведётся с сезона-2003/04.

Счёт в игре, которая проходит на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», 1:1.

Ранее Анчелотти повторил рекорд Фергюсона по матчам в Лиге чемпионов.

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