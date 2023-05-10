Анчелотти: мне понравилось, как «Реал» проявил себя в обороне — игра была интересной

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о ничейном результате в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Это была интересная игра. Нам было трудно в первом тайме, но второй тайм прошёл намного лучше. Мы хорошо контролировали игру — владели мячом в обороне и создавали трудности, когда включались в игру. У нас хорошая мотивация на следующий матч», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1.

В составе «Реала» мяч забил Винисиус Жуниор. У «Манчестер Сити» отличился Кевин Де Брёйне.

Ответный матч между командами состоится 17 мая в Манчестере. Начало в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Де Брёйне признан лучшим игроком матча «Реал» — «Манчестер Сити» в полуфинале ЛЧ.