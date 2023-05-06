Без победного опыта и с возрастным тренером: почему чемпионство «Наполи» особенное

В нынешнем сезоне «Наполи» переписал историю и не только впервые с 1990 года выиграл чемпионат Италии по футболу, но и гарантировал себе золото за пять туров до конца, что является повторением рекорда. При этом успеха адзурри добились, не имея в составе игроков с опытом побед в сильнейших лигах Европы, а также с возрастным главным тренером — Лучано Спаллетти, ранее бравшим лишь Кубок и Суперкубок страны, а также дважды первенствовавшим в РПЛ.

За последние 33 года «Наполи» успел пройти через многое. Некогда один из лидеров итальянского футбола пережил банкротство, был расформирован и заново возрождён, после чего проделал путь от третьей до первой лиги и вновь вернулся в элиту. А в сезоне-2022/23 состоялось историческое событие. Ведомая Лучано Спаллетти команда сенсационно заняла первое место в Серии А и выиграла первое скудетто с тех далёких времён, когда цвета адзурри защищал легендарный Диего Марадона.

По большому счёту, победа «Наполи» в чемпионате стала казаться неотвратимой ещё в январе. После 22-го тура их отрыв от ближайшего конкурента вырос до 15 очков, отыграть который было бы сложно даже пребывающим в оптимальном состоянии соперникам. Но и это было не так. «Интер» с «Миланом» выступали крайне неровно и чередовали успехи с неудачами, «Рома» столкнулась с кризисом и со временем вылетела из верхней пятёрки, а «Лацио» банально не хватило ресурсов для погони. «Ювентус» же слишком много оступался на старте, а потом ещё был деморализован штрафом за финансовые махинации. И хотя впоследствии ему вернули отобранные у него очки, борьбы всё равно не получилось.

Таким образом, «Наполи» не просто завоевал первый титул с 1990 года, но гарантировал его за пять туров до финиша, что является повторением рекорда Серии А. Недосягаемым для преследователей он стал после того, как сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре. На гол Санди Ловрича точным ударом ответил Виктор Осимхен, укрепившийся на первой строчке в списке лучших бомбардиров турнира. На счету нигерийца 22 мяча — у Лаутаро Мартинеса на три меньше.

И сейчас Осимхен — один из наиболее обсуждаемых нападающих планеты. За год его трансферная стоимость взлетела с €65 млн до €100 млн, позволив ему ворваться в десятку самых дорогих футболистов мира. И велика вероятность того, что уже летом он отправится в один из топ-клубов. Однако не только нигериец заметно прибавил в цене за этот сезон. На самом деле, триумфальный поход неаполитанцев за скудетто отразился на множестве спортсменов, до настоящего времени считавшихся если не второсортными, то не выдающимися.

Если сейчас посмотреть на стоимости команд-участниц чемпионата Италии, то может сложиться впечатление, что ничего особенного не произошло. Обладающий самым дорогим составом «Наполи» подтвердил статус сильнейшего на Апеннинах и спокойно разобрался с менее именитыми оппонентами. Но ведь на деле всё немного не так. Ещё год назад подопечные Спаллетти не входили даже в топ-3 по данному показателю, уступая «Ювентусу» почти 170 миллионов евро. А летом продали ряд ведущих исполнителей, из-за чего должны были опуститься ещё ниже. Однако всё вышло с точностью до наоборот.

Сейчас многих игроков «Наполи» считают звёздами и прочат им огромное будущее. Тому же Осимхену и его партнёру Хвиче Кварацхелии, хорошо известному российским болельщикам по выступлениям за «Рубин» и «Локомотив». Элитным защитником называют Ким Мин Джэ, а Андре Замбо Ангисса, Петра Зелиньски и Станислава Лоботку —высококлассными топовыми хавбеками. Огромные надежды возлагают на Джакомо Распадори и Элифа Элмаса. Но ещё год назад многие небезосновательно считали, что с ними невозможно добиваться высоких результатов — как в национальном первенстве, так и на международной арене.

Причиной тому можно назвать практически полное отсутствие победных традиций не только у команды в целом, но и у её игроков, в частности. До настоящего момента ни один из футболистов «Наполи» не брал верх в топ-5 лигах Европы, да и в менее статусных первенствах они крайне редко приводили свои бывшие коллективы к первому месту. Трофеями могли похвастаться лишь Ирвин Лосано, Амир Ррахмани, Бартош Берешиньски, Матиас Оливера, да те же Ким с Лоботкой. Первый становился чемпионом с южнокорейским «Чонбук Хёндэ Моторс», второй — со словацким «Тренчином».

На шансы адзурри забрать Серию А негативно сказывалось и присутствие на тренерском мостике Спаллетти. Да, в своё время он вместе с «Ромой» добывал Кубок и Суперкубок страны, но в национальных чемпионатах преуспевал лишь с «Зенитом». И хотя дважды завоевать золото РПЛ в условиях жёсткой конкуренции с ЦСКА и «Спартаком» — дорогого стоит, на родине это вряд ли внушало фанатам оптимизм.

Против Спаллетти говорил и тот факт, что ранее ни одному наставнику не удавалось выиграть чемпионат Италии в таком зрелом возрасте. Звание самого «старого» победителя турнира удерживал Маурицио Сарри, взявший титул с «Ювентусом» в 61 год. Лучано же на момент завершения соревнований исполнилось уже 64.

Однако все эти обстоятельства не остановили ни самого тренера, ни его подопечных. «Наполи» не только провёл впечатляющий сезон и покорил многих своим ярким атакующим футболом. Коллектив занимает первое место по среднему числу голов и ударом за матч, проценту владения, точным передачам и контролю мяча в финальной трети. Но также вписал своё имя в историю, прервав гегемонию «Ювентуса», «Милана» и «Интера». В последний раз скудетто доставалось не им в 2001 году. Тогда соперников сенсационно обогнала «Рома», ведомая звёздными Франческо Тотти, Габриэлем Батистутой и Кафу.

Безусловно, сейчас в Неаполе пребывают в состоянии эйфории. Фанаты празднуют успех, а владелец клуба Аурелио Де Лаурентис говорит о намерении адзурри стать новыми законодоателями мод в итальянском футболе. По его словам, коллективу необходимо брать верх снова и снова, и впоследствии задуматься о триумфе в Лиге чемпионов. И хотя функционер называет чемпионство отправной, а не конечной точкой, велика вероятность того, что всё пойдёт по иному сценарию.

Причин на то достаточно. Уже летом клуб могут покинуть многие звёзды, включая тех же Осимхена и Ким, в чьём контракте прописана сумма отступных. Не стоит исключать и уход Кварацхелии, сохранить которого «Наполи» якобы постарается любой ценой. Привлекательное предложение из условной АПЛ вполне может заставить задуматься как боссов, так и самого спортсмена, способного внезапно лишиться желания оставаться в Италии. Особенно если к этому моменту «Наполи» уже устроит распродажу и физически не сможет конкурировать с лидерами Серии А.

Кроме того, вряд ли стоит полагаться на то, что итальянские гранды провалятся два года подряд. Если «Ювентус» всё же сможет избежать наказания за свои многочисленные проступки, то наверняка проведёт серьёзную трансферную кампанию летом и подойдёт к следующему сезону во всеоружии. Реабилитироваться за не самые высокие результаты на домашней арене постараются и «Интер» с «Миланом», продолжающие сражение за победу в Лиге чемпионов.

Да и подопечным Спаллетти будет крайне непросто повторить успех. Согласно расширенной статистике, временами им очень серьёзно везло, что подтверждает разница между ожидаемыми и реальными очками. Основываясь на xPTS, первую строчку должен занимать не «Наполи», а «Интер», растерявший множество баллов из-за невезения вкупе со скверной реализацией своих нападающих и не самой уверенной игрой голкипера.