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Сёмин после победы «Наполи» с Кварацхелией в Серии заявил о высоком уровне РПЛ

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал досрочную победу «Наполи» в чемпионате Италии по футболу.
Сёмин после победы «Наполи» с Кварацхелией в Серии заявил о высоком уровне РПЛ
  • AFP
  • © Tiziana FABI

«Очень важно, что Хвича начинал свой пусть в Грузии и России. Это говорит о том, что наша лига достаточно сильная, из которой игроки могут попадать в топ-чемпионаты и выиграть их. Он сыграл большую роль в победе «Наполи», вдохнул новую жизнь в новую команду» — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1) и досрочно выиграли Серию А за пять туров до окончания турнира.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил 12 мячей и сделал десять результативных передач в чемпионате. Его контракт с «Наполи» действует до 2028 года.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия заплакал в раздевалке после досрочного чемпионства «Наполи».

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