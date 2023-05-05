Сёмин после победы «Наполи» с Кварацхелией в Серии заявил о высоком уровне РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал досрочную победу «Наполи» в чемпионате Италии по футболу.

«Очень важно, что Хвича начинал свой пусть в Грузии и России. Это говорит о том, что наша лига достаточно сильная, из которой игроки могут попадать в топ-чемпионаты и выиграть их. Он сыграл большую роль в победе «Наполи», вдохнул новую жизнь в новую команду» — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1) и досрочно выиграли Серию А за пять туров до окончания турнира.

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил 12 мячей и сделал десять результативных передач в чемпионате. Его контракт с «Наполи» действует до 2028 года.

Ранее сообщалось, что Кварацхелия заплакал в раздевалке после досрочного чемпионства «Наполи».