Канунников: горжусь, что Спаллетти был моим тренером
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«Очень рад за Лучано и за «Наполи»! Часто вспоминаю совместную работу с Лучано и его штабом и горжусь, что он был моим тренером», — цитирует Канунникова «Чемпионат».
4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии по футболу. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.
Ранее Семак рассказал, что ещё не поздравил тренера «Наполи» Спаллетти с победой в Серии А.