Канунников: горжусь, что Спаллетти был моим тренером

Бывший нападающий казанского «Зенита» Максим Канунников высказался о чемпионстве «Наполи» в Серии А.

«Очень рад за Лучано и за «Наполи»! Часто вспоминаю совместную работу с Лучано и его штабом и горжусь, что он был моим тренером», — цитирует Канунникова «Чемпионат».

4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии по футболу. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

Ранее Семак рассказал, что ещё не поздравил тренера «Наполи» Спаллетти с победой в Серии А.