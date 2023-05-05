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Семак рассказал, что ещё не поздравил тренера «Наполи» Спаллетти с победой в Серии А

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о чемпионстве «Наполи» в Серии А.
Семак рассказал, что ещё не поздравил тренера «Наполи» Спаллетти с победой в Серии А
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я ещё не поздравил Лучано Спаллетти с чемпионством «Наполи», но обязательно сделаю это. Он заслужил чемпионство своими человеческими качествами. Его команда любит футбол и давно не была чемпионом», — приводит слова Семака РИА Новости.

Он также подчеркнул, что у петербургского клуба нет чемпионского матча. 

4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии по футболу. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

В 26-м туре чемпионата России «Зенит» 7 мая примет «Спартак» на «Газпром Арене», начало игры в 18:00.

В таблице РПЛ лидирует «Зенит» с 61 очком, на втором месте «Ростов» с 50 очками, «Спартак» расположился на третьем (49).

Ранее Семак рассказал о здоровье игроков «Зенита» перед матчем со «Спартаком».

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