Семак рассказал, что ещё не поздравил тренера «Наполи» Спаллетти с победой в Серии А

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о чемпионстве «Наполи» в Серии А.

«Я ещё не поздравил Лучано Спаллетти с чемпионством «Наполи», но обязательно сделаю это. Он заслужил чемпионство своими человеческими качествами. Его команда любит футбол и давно не была чемпионом», — приводит слова Семака РИА Новости.

Он также подчеркнул, что у петербургского клуба нет чемпионского матча.

4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии по футболу. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

В 26-м туре чемпионата России «Зенит» 7 мая примет «Спартак» на «Газпром Арене», начало игры в 18:00.

В таблице РПЛ лидирует «Зенит» с 61 очком, на втором месте «Ростов» с 50 очками, «Спартак» расположился на третьем (49).

Ранее Семак рассказал о здоровье игроков «Зенита» перед матчем со «Спартаком».