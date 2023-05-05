Семак рассказал о здоровье игроков «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
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«Все игроки на сегодня здоровы и готовятся сыграть со «Спартаком». Мы играли с ними в Кубке страны, Суперкубке, но эти игры были давно. В этом году у нас будет первый матч с ними. Что касается эмоций, как в матче Кубка России, это часть футбола. Надо, чтобы они не перехлёстывали», — цитирует Семака РИА Новости.
«Зенит» 7 мая примет «Спартак» на «Газпром Арене», начало игры в 18:00 мск.
В таблице чемпионата России лидирует «Зенит» с 61 очком, на втором месте — «Ростов» (50), «Спартак» расположился на третьем (49).
Ранее Малком поделился ожиданиями от матча чемпионата России со «Спартаком».