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Семак рассказал о здоровье игроков «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что все игроки команды здоровы и готовятся к матчу 26-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Семак рассказал о здоровье игроков «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Все игроки на сегодня здоровы и готовятся сыграть со «Спартаком». Мы играли с ними в Кубке страны, Суперкубке, но эти игры были давно. В этом году у нас будет первый матч с ними. Что касается эмоций, как в матче Кубка России, это часть футбола. Надо, чтобы они не перехлёстывали», — цитирует Семака РИА Новости.

«Зенит» 7 мая примет «Спартак» на «Газпром Арене», начало игры в 18:00 мск.

В таблице чемпионата России лидирует «Зенит» с 61 очком, на втором месте — «Ростов» (50), «Спартак» расположился на третьем (49).

Ранее Малком поделился ожиданиями от матча чемпионата России со «Спартаком».

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