Малком: у нас с Промесом нет никакой дуэли

Нападающий «Зенита» Малком поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».

«Я приехал в Петербург за командными трофеями, личные рекорды для меня отходят на второй план. У нас с Промесом нет никакой дуэли, он делает свою работу, я — свою. Мы не должны оглядываться на соперников и всегда играть только на победу», — цитирует Малком пресс-служба клуба.

«Зенит» 7 мая примет «Спартак» на «Газпром Арене», начало игры в 18:00 мск.

В таблице чемпионата России лидирует «Зенит» с 61 очком, на втором месте «Ростов» (50), «Спартак» расположился на третьем (49), ЦСКА — на четвёртом (48), «Локомотив» — на десятом (32).

26-летний бразилец с 22 голами лидирует в гонке бомбардиров, опережая на пять забитых мячей нападающего «Спартака».

Ранее Роман Павлюченко выразил надежду, что «Зенит» не станет чемпионом РПЛ в матче со «Спартаком».