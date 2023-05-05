Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Малком: у нас с Промесом нет никакой дуэли

Короткая ссылка
Нападающий «Зенита» Малком поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».
Малком: у нас с Промесом нет никакой дуэли
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я приехал в Петербург за командными трофеями, личные рекорды для меня отходят на второй план. У нас с Промесом нет никакой дуэли, он делает свою работу, я — свою. Мы не должны оглядываться на соперников и всегда играть только на победу», — цитирует Малком пресс-служба клуба.

«Зенит» 7 мая примет «Спартак» на «Газпром Арене», начало игры в 18:00 мск.

В таблице чемпионата России лидирует «Зенит» с 61 очком, на втором месте «Ростов» (50), «Спартак» расположился на третьем (49), ЦСКА — на четвёртом (48), «Локомотив» — на десятом (32). 

26-летний бразилец с 22 голами лидирует в гонке бомбардиров, опережая на пять забитых мячей нападающего «Спартака».

Ранее Роман Павлюченко выразил надежду, что «Зенит» не станет чемпионом РПЛ в матче со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить