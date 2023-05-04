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Павлюченко выразил надежду, что «Зенит» не станет чемпионом РПЛ в матче со «Спартаком»

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Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком».
Павлюченко выразил надежду, что «Зенит» не станет чемпионом РПЛ в матче со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Я буду надеяться, что «Спартак» за второе место побьётся, не всё потеряно. Понятно, что «Ростов» в хорошей форме, ЦСКА уже наступает на пятки... Дай бог, чтобы «Спартак» дал бой и чтобы «Зенит» не отпраздновал чемпионство в матче против красно-белых», — цитирует Павлюченко ТАСС.

В 26-м туре чемпионата России «Зенит» 7 мая примет «Спартак» на «Газпром Арене», начало игры в 18:00 мск.

В таблице чемпионата России лидирует «Зенит» с 61 очком, на втором месте «Ростов» с 50 очками, «Спартак» расположился на третьем (49), ЦСКА — на четвёртом (48), «Локомотив» — на десятом (32).

Ранее Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, выступила против того, чтобы столичная команда устроила «Зениту» чемпионский коридор в случае досрочной победы питерцев в сезоне-2022/23.

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