Салихова выступила против того, чтобы «Спартак» устроил «Зениту» чемпионский коридор

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, выступила против того, чтобы «Спартак» устроил «Зениту» чемпионский коридор в случае досрочной победы питерцев в сезоне-2022/23.

«Надеюсь, пока в команде остаются игроки, приобретённые Федуном, ни одному из них не придёт в голову выстроиться перед блекло-голубыми», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

В 26-м туре чемпионата России «Зенит» 7 мая примет «Спартак» на «Газпром Арене» в 18:00 мск.

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (61).

Ранее Андрей Канчельскис поделился мнением о том, должен ли «Спартак» организовывать «Зениту» чемпионский коридор.