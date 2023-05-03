Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Салихова выступила против того, чтобы «Спартак» устроил «Зениту» чемпионский коридор

Короткая ссылка
Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, выступила против того, чтобы «Спартак» устроил «Зениту» чемпионский коридор в случае досрочной победы питерцев в сезоне-2022/23.
Салихова выступила против того, чтобы «Спартак» устроил «Зениту» чемпионский коридор
  • РИА Новости

«Надеюсь, пока в команде остаются игроки, приобретённые Федуном, ни одному из них не придёт в голову выстроиться перед блекло-голубыми», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

В 26-м туре чемпионата России «Зенит» 7 мая примет «Спартак» на «Газпром Арене» в 18:00 мск.

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (61).

Ранее Андрей Канчельскис поделился мнением о том, должен ли «Спартак» организовывать «Зениту» чемпионский коридор.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить