Канчельскис назвал «клоунадой» чемпионский коридор для «Зенита» в РПЛ

Короткая ссылка
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о том, должен ли «Спартак» организовывать «Зениту» чемпионский коридор в Российской премьер-лиге (РПЛ) в случае досрочной победы питерцев в сезоне-2022/23.
Канчельскис назвал «клоунадой» чемпионский коридор для «Зенита» в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Это не Лига чемпионов же, а чемпионат России — поэтому не надо никаких коридоров. Это будет клоунадой, если так поступать в РПЛ», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Он также отметил, что красно-белые обязаны были бы сделать коридор в случае победы санкт-петербургской команды в Кубке России.

В 26-м туре чемпионата России «Зенит» 7 мая примет «Спартак» на «Газпром Арене» в 18:00 мск. Перед матчем также выступит дуэт Юлии Волковой и Елены Катиной, известный как «Тату».

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (61).

Ранее стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 26-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить