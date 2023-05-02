Канчельскис назвал «клоунадой» чемпионский коридор для «Зенита» в РПЛ
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«Это не Лига чемпионов же, а чемпионат России — поэтому не надо никаких коридоров. Это будет клоунадой, если так поступать в РПЛ», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».
Он также отметил, что красно-белые обязаны были бы сделать коридор в случае победы санкт-петербургской команды в Кубке России.
В 26-м туре чемпионата России «Зенит» 7 мая примет «Спартак» на «Газпром Арене» в 18:00 мск. Перед матчем также выступит дуэт Юлии Волковой и Елены Катиной, известный как «Тату».
«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (61).
Ранее стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 26-го тура РПЛ.