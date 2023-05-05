Президент «Наполи»: теперь нам пора выиграть Лигу чемпионов

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал победу команды в чемпионате Италии по футболу.

«С момента как я пришёл, вы всегда мне говорили, что хочется побед. Мы победили и сделали это вместе. Спасибо вам, спасибо каждому из вас! Теперь пора начать заново и постараться выиграть Лигу чемпионов», — сказал глава клуба.

«Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии по футболу. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

Ранее сообщалось, что Лучано Спаллетти стал самым возрастным тренером, выигравшим Серию А.