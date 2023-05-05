Данни поздравил Спаллетти с победой в чемпионате Италии
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«Я очень рад за Спаллетти. Он заслуживает этого чемпионства. Надеюсь, что это чемпионство станет для Лучано первым из многих в Италии», — цитирует Мигела Данни «Чемпионат».
4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии по футболу. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.
Ранее бывший нападающий казанского «Зенита» Максим Канунников высказался о чемпионстве «Наполи» в Серии А.