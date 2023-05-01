В «Ювентусе» рассказали о будущем Аллегри

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Финансовый директор «Ювентуса» Франческо Кальво рассказал о будущем главного тренера клуба Массимилиано Аллегри.
В «Ювентусе» рассказали о будущем Аллегри
  • © AP Photo/Armando Franca

«Цели на этот сезон — второе место и выход в финал Лиги Европы. Очевидно, что Аллегри утверждён на своём месте. Он вернулся по четырёхлетнему контракту и ещё не прошёл даже половину этого срока», — цитирует Кальво Football Italia.

«Ювентус» с 60 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Серии А. В полуфинале Лиги Европы туринский клуб сыграет с «Севильей».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Болонья» сыграли вничью в матче Серии А.

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