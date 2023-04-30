«Ювентус» и «Болонья» сыграли вничью в матче Серии А

«Ювентус» сыграл в гостях вничью в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу с «Болоньей».

Игра на стадионе «Ренато Далль'Ара» завершилась со счётом 1:1.

В составе команды из Турина отличился Риккардо Орсолини (десятая минута, пенальти). Форвард «Ювентуса» Аркадиуш Милик (31-я) не реализовал пенальти. В коллективе из области Эмилия-Романья мяч забил Аркадиуш Милик (61-я).

«Ювентус» с 60 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Болонья» (45) занимает восьмую строчку.

Ранее сообщалось, что «Наполи» сыграл вничью с «Салернитаной» и упустил шанс стать чемпионом.