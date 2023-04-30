«Ювентус» и «Болонья» сыграли вничью в матче Серии А

Короткая ссылка
«Ювентус» сыграл в гостях вничью в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу с «Болоньей».

Игра на стадионе «Ренато Далль'Ара» завершилась со счётом 1:1.

В составе команды из Турина отличился Риккардо Орсолини (десятая минута, пенальти). Форвард «Ювентуса» Аркадиуш Милик (31-я) не реализовал пенальти. В коллективе из области Эмилия-Романья мяч забил Аркадиуш Милик (61-я).

«Ювентус» с 60 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Болонья» (45) занимает восьмую строчку.

Ранее сообщалось, что «Наполи» сыграл вничью с «Салернитаной» и упустил шанс стать чемпионом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить