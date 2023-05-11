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Бонуччи достиг отметки в 500 матчей в составе «Ювентуса»

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Защитник итальянского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи установил очередное достижение в своей спортивной карьере.
Бонуччи достиг отметки в 500 матчей в составе «Ювентуса»
  • AP

36-летний футболист вышел в стартовом составе в первом матче 1/2 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА с испанской «Севильей». Таким образом, он достиг отметки в 500 матчей за туринский клуб во всех турнирах.

Больше всех за «Ювентус» провёл матчей Алессандро Дель Пьеро (705). Второе место занимает Джанлуиджи Буффон (685), третье — Джорджо Кьеллини (561).

Ответная игра пройдёт 18 мая в Испании.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга стал самым молодым автором голевой передачи в полуфинале Лиги чемпионов в матче с «Манчестер Сити».





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