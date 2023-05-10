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Моуринью: если в ПСЖ ищут меня, то не нашли, потому что не разговаривали со мной

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на информацию, что руководство ПСЖ связывалось с ним по поводу предложения контракта.
Моуринью: если в ПСЖ ищут меня, то не нашли, потому что не разговаривали со мной
  • Gettyimages.ru

«Если они ищут меня, то они не нашли, потому что не разговаривали со мной», — цитирует Моуринью Sky Sports Italia.

Как сообщает Telefoot, главным кандидатом на должность остаётся бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

По информации источника, парижский клуб провёл переговоры с Жозе Моуринью и Юлианом Нагельсманном.

Под руководством Моуринью «Рома» выиграла Лигу конференций. Тренер понимает, что с текущим финансовым положением клуб не может рассчитывать на больший трофей.

Ранее сообщалось, что Моуринью может вернуться в «Реал».

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