Моуринью о матче с «Байером»: ребята отдают всё, эта игра — концентрация нашего труда

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы.

«Ребята отдают всё, эта игра — концентрация нашего труда, нашего опыта. Я заинтересован не в том, чтобы писать историю «Ромы», а в том, чтобы помогать ребятам расти и делать что-то важное, а также радовать фанатов «Ромы», — приводит слова Моуринью сайт Джанлуки Ди Марцио.

В полуфинале подопечные Моуринью победили «Байер».

«Рома» второй год подряд сыграет в финале еврокубка. В прошлом сезоне команда выиграла Лигу конференций.

Ранее сообщалось, что Моуринью в шестой раз за карьеру вышел в финал еврокубков.