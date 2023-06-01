Ауна: Бензема сообщил Анчелотти о желании перейти в «Аль-Иттихад»
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По информации журналиста Санти Ауна, француз рассказал о планах покинуть клуб и принять предложение о переходе в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.
Соглашение Бензема с мадридцами истекает 30 июня, но «Реал» рассчитывает, что француз продлит соглашение ещё на сезон.
Форвард выступает за «сливочных» с 2009 года. В сезоне-2022/23 он провёл за «Реал» 42 матча, забил 30 мячей и сделал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Бензема подпишет контракт с саудовским «Аль-Иттихадом».