Ауна: Бензема сообщил Анчелотти о желании перейти в «Аль-Иттихад»

Нападающий «Реала» Карим Бензема в личной беседе сообщил главному тренеру команды Карло Анчелотти о желании продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

По информации журналиста Санти Ауна, француз рассказал о планах покинуть клуб и принять предложение о переходе в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Соглашение Бензема с мадридцами истекает 30 июня, но «Реал» рассчитывает, что француз продлит соглашение ещё на сезон.

Форвард выступает за «сливочных» с 2009 года. В сезоне-2022/23 он провёл за «Реал» 42 матча, забил 30 мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Бензема подпишет контракт с саудовским «Аль-Иттихадом».