Из-за слов благодарности: украинские клубы возмутились обращением футболистов «Барселоны» к российским фанатам

Футболисты «Барселоны» Серхи Роберто и Алекс Бальде после завоевания чемпионского титула в Ла Лиге поблагодарили за поддержку болельщиков из России, чем возмутили киевские клубы «Динамо» и «Шахтёр». Украинские команды потребовали от каталонского клуба извинений. По данным СМИ, в стане сине-гранатовых назвали поступок игроков невинным.

Видео, в котором игроки «Барселоны» Серхи Роберто и Алекс Бальде поздравили фанатов из России с победой в чемпионате Испании и поблагодарили за поддержку, вызвало недовольство украинских футбольных клубов. Официально в клубе пока не отреагировали, однако СМИ сообщают, что «Барселона» считает поступок игроков «невинным».

Испанское издание Sport обратилось к представителям клуба за разъяснениями по поводу ситуации. В стане сине-гранатовых сообщили, что ролики были записаны во время традиционного мероприятия Ла Лиги на стадионе Йохана Кройфа. На этот вечер были приглашены иностранные СМИ, которые транслируют чемпионат Испании в своих странах. Как пишет Sport.es, вещатели обратились к Роберто и Бальде с просьбой сказать несколько слов для российских болельщиков, и футболисты не стали отказываться.

На видео Бальде передал привет российским фанатам, а Роберто поблагодарил их за поддержку.

«Вы также часть этой большой победы. Надеюсь, что вместе мы выиграем ещё много титулов», — отметил испанец.

Но украинские футбольные клубы возмутились из-за простых слов благодарности. Так, в киевскм «Динамо» пожелали «Барселоне» перебраться поближе к российским болельщикам и заявиться на чемпионат России, а «Шахтёр» призвал каталонцев извиниться. Как говорится в заявлении, опубликованном на их официальном сайте, в клубе глубоко разочарованы выступлением Бальде и Роберто и назвали его «ошибкой».

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Футболист национальной сборной Польши и нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что узнал об этой записи лишь спустя некоторое время и был крайне удивлён. Он подчеркнул, что слова его партнёров не выражают официальной позиции клуба.

Владислав Радимов, выступавший в своё время в Ла Лиге за «Реал Сарагоса», заявил, что польскому нападающему не стоило вмешиваться в ситуацию.

«А Левандовски влез… Было бы смешно, если бы он не влез, вот и вся история. Другой разговор, как сейчас Левандовски придёт в раздевалку и будет спрашивать: «Зачем вы это сделали?» Думаю, они скажут, мол, иди, бей по воротам, не лезь не в своё дело», — цитирует бывшего футболиста «Матч ТВ».

Он также заметил, что его друзья в Испании не склонны смешивать политическую ситуацию со спортом.

«Сами испанцы говорят, что многие украинцы пытаются этим пользоваться и монетизировать. Киевское «Динамо» влезает сюда… Не нужно смешивать эти вещи. Думаю, что футболисты «Барселоны» искренне поблагодарили болельщиков», — подчеркнул Радимов.