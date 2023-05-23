«Замалчивание приравнивает вас к расистам»: в Ла Лиге разгорелся скандал из-за оскорблений Винисиуса

«Реал» обратился с жалобой в генеральную прокуратуру Испании в связи с оскорблениями болельщиков в адрес Винисиуса в матче 35-го тура Примеры. По версии мадридцев, действия некоторых зрителей стоит квалифицировать как преступление на почве ненависти и дискриминации. В свою очередь, в «Валенсии» сообщили о проведении тщательного расследования на стадионе «Месталья» после случившегося и установили личность одного из виновных. Тем временем сам бразилец вступил в перепалку с главой Ла Лиги Хавьером Тебасом. По его мнению, расизм в Испании стал привычным явлением и с ним борются недостаточно действенно.

«Расизм в Ла Лиге — привычное явление»

Матч 35-го тура Примеры между «Валенсией» и «Реалом» запомнился не только неожиданным поражением мадридцев, но и грандиозным расистским скандалом с участием Винисиуса. Разгорелся он ещё в середине второго тайма, кода защитник хозяев Эрай Джёмерт решил сорвать проход бразильца по флангу необычным приёмом: пробил выброшенным на поле вторым мячом в тот, которым владел нападающий.

Турок получил за своё поведение жёлтую карточку, а оппонент подвергся обструкции трибун. Вместе с несколькими партнёрами он тут же принялся жаловаться судье Рикардо Де Бургосу Бенгоэчеа на оскорбления со стороны болельщиков и даже показывать на одного из них пальцем. По информации СМИ, те называли его среди прочего «обезьяной». На разборки ушло порядка восьми минут.

А в добавленное арбитром время на поле вовсе вспыхнула потасовка, по итогам которой Винисиус был удалён. Всё началось со стычки в штрафной хозяев Антонио Рюдигера и Юнуса Мусы после розыгрыша штрафного. На помощь последнему тут же бросился грузинский вратарь Георгий Мамардашвили. В порыве эмоций он попытался напасть как раз на бразильца. А сзади его в этот момент грубо обхватил за шею Уго Дуро. Нападающий не сдержался и оттолкнул оппонента ладонью в лицо. Рефери, посмотрев повтор, продемонстрировал нарушителю прямую красную, и он под свист «Местальи» отправился в раздевалку.

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Куда важнее, что Бенгоэчеа, как сообщает COPE, внёс в протокол эпизод с оскорблениями в адрес звезды «Реала». Якобы, в общих чертах там было записано следующее: «На 73-й минуте один из зрителей на южной трибуне арены принялся скандировать: «Обезьяна, обезьяна», из-за чего встреча была приостановлена». Отмечается, что изначально момент не включили в протокол, но это было связано с техническими проблемами.

Наставник сливочных Карло Анчелотти на послематчевой пресс-конференции не сдерживал эмоций. Он заявил, что почти весь стадион скандировал расистские кричалки в адрес его подопечного, и удивился тому, что противостояние преждевременно не остановили. По мнению специалиста, у Ла Лиги имеются явные сложности в борьбе с подобными явлениями, поскольку бразилец уже не в первый раз в текущем сезоне сталкивается с ними.

Сам футболист спустя несколько часов после игры опубликовал пост в социальных сетях, в котором также посетовал, что его постоянно оскорбляют по национальному признаку во время матчей чемпионата Испании.

«Расизм в Ла Лиге — привычное явление. Руководство лиги считает это нормальным, федерация считает это нормальным, а соперники лишь поощряют. И мне очень жаль. Чемпионат, который когда-то принадлежал Роналдиньо, Роналдо, Криштиану Роналду и Лионелю Месси, теперь принадлежит расистам.

Эта прекрасная нация приняла меня, я её полюбил, но она согласна экспортировать образ расистского государства в мир. Мне жаль испанцев, которые не согласны с этим, но сегодня в Бразилии Испанию знают как страну расистов. К сожалению, из-за всего того, что происходит еженедельно, я не могу защищать Испанию. Я согласен. Но я достаточно силён для того, чтобы пойти против расистов до конца. Даже если это будет происходить вдали от этого места», — написал легионер.

В свою очередь, Ла Лига оперативно сообщила о начале расследования инцидента. В организации запросили все имеющиеся материалы и пообещали предпринять необходимые юридические действия.

Это стало поводом для вступления Винисиуса в перепалку с главой Ла Лиги Хавьером Тебасом. По словам последнего, бразильцу назначали две встречи, чтобы объяснить, что именно делается для борьбы с расизмом, но тот не явился ни на одну из них. В ответ футболист посетовал, что вместо реальной работы функционер занимается нападками на него в социальных сетях.

«Замалчивание только приравнивает вас к расистам. Я не ваш друг, с которым можно говорить об этом. Я хочу действий и наказаний. Хештеги меня не трогают», — подчеркнул форвард.

В ответ Тебас посоветовал ему не считать расистами всю Испанию и всю Ла Лигу. Он подчеркнул, что только в текущем сезоне руководство получило девять обращений по данному поводу и внимательно рассмотрело их все.

«Мы не можем допустить, чтобы был запятнан имидж соревнования, которое является прежде всего символом единения между народами, где более 200 темнокожих игроков в 42 клубах каждый день пользуются уважением и любовью со стороны всех болельщиков. Проявления расизма встречаются в единичных случаях (девять жалоб), которые мы собираемся искоренить», — написал функционер.

«Подобные выпады являются преступлением на почве ненависти»

К сожалению, бразилец не впервые сталкивается с конфликтами по национальному признаку. Например, во время встречи с «Мальоркой» в феврале один из фанатов также обозвал его обезьяной. А в январе поклонники «Вальядолида» освистали его после ухода на замену и забросали посторонними предметами. И это лишь краткий список скандалов, в которые попал нападающий.

На этот раз он настроен решительно. Якобы, окружение спортсмена советует ему сменить команду, хотя сам он пока не готов к такому шагу. Другой источник подчеркнул, что он всё же может покинуть Испанию, но ждёт решительных действий от властей страны.

В свою очередь руководство «Реала» сделало всё, чтобы защитить честь и достоинство одной из своих главных звёзд. На следующий день после злополучной игры с ним встретился президент Флорентино Перес, чтобы выразить свою поддержку и рассказать о предпринятых шагах. После очередного расистского скандала мадридцы намерены пойти до конца.

В официальном заявлении на их сайте инцидент на «Месталье» назван атакой на социально-демократическую модель сосуществования Испании, основанную на верховенстве права. Клуб решил не останавливаться на жалобах в спортивные инстанции и обратился в Генеральную прокуратуру.

«Реал» считает, что подобные выпады являются преступлением на почве ненависти, в связи с чем подал соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру, в частности в Офис прокурора по борьбе с преступлениями на почве ненависти и дискриминации, чтобы данные факты были расследованы, а виновные привлечены к ответственности», — отметили сливочные.

«Валенсия» также не осталась в стороне от разбирательств. В клубе заявили, что активно сотрудничают с полицией и уже выявили одного нарушителя. Как отмечает Cadenaser, им стал как раз мужчина, на которого Винисиус показывал судье пальцем. Органы правохранения, будто, идентифицировали и второго фаната, но его личность пока устанавливается. А обнаруживать виновных позволяет хорошее разрешение камер на «Месталье».

Со своей стороны коллектив сообщил о возбуждении дисциплинарного дела и пообещал максимально строго наказать всех причастных к скандалу зрителей, пожизненно отстранив их от посещения стадиона.

Высказался о произошедшем и президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес, который тоже посетовал, что подобное происходит в Испании не впервые.

«У нас в стране имеются проблемы с образованием и расизмом. Пока есть болельщик или группа болельщиков, которые оскорбляют других за сексуальную ориентацию или цвет кожи, у нас есть серьёзные сложности, которые бросают тень на всю команду, зрителей и целую страну», — подчеркнул функционер.

И хотя разбирательства по этому делу лишь начались, некоторые виновные уже получили наказания. Первым эта участь постигла судью VAR, не указавшего главному арбитру на тот факт, что Винисиуса держал за горло Дуро. По информации Marca, Игнасио Иглесиас Вильянуэва показал Бенгоэчее обрезанную версию эпизода, на котором не были запечатлены действия футболиста «Валенсии», тем самым, повлияв на итоговый вердикт.

«Несправедливо, когда бедного парня, оскорбляют на каждом стадионе»

Между тем слова поддержки Винисиусу приходят со всего мира. Например, к соотечественнику обратился президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Он призвал все руководящие футбольные организации принять серьёзные меры, чтобы впредь такое не повторялось.

«Несправедливо, когда бедного парня, который побеждал, который, возможно, становится одним из лучших игроков в мире — в мадридском «Реале» он, безусловно, лучший — оскорбляют на каждом стадионе, на котором он появляется», — цитирует политика ESPN.

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Не остался в стороне и глава ФИФА Джанни Инфантино, выразивший «абсолютную солидарность» с нападающим. Он также подчеркнул, что федерация поддерживает всех игроков, которые подверглись давлению по национальному признаку.

Разумеется, в защиту одноклубника высказались другие футболисты «Реала». Так, Эдер Милитао назвал день проведения матча между на «Месталье» грустным.

«Сегодня был ещё один печальный день для Испании, ещё один день, когда, к сожалению, расисты победили. Это позор! Ты страдаешь от расизма, ты обороняешься, а потом тебя выгоняют, когда ты пытаешься защититься! Как долго мы должны это терпеть?» — задался вопросом латиноамериканец.

Подбодрил форварда даже наставник принципиального соперника мадридцев «Барселоны» Хави.

«Не имеет значения в какой он майке. Винисиус — прежде всего человек, и только потом футболист. Мы обязаны защищать профессионального футболиста. Как человек, как гражданин, я не понимаю, почему мы должны терпеть оскорбления», — заявил специалист.

Наконец, нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в социальных сетях заверил коллегу, что в сложившейся ситуации он не одинок.