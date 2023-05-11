«Чёрный день в истории клуба»: «Шахтёр» лишён титула чемпиона Белоруссии за организацию договорных матчей

Федерация футбола Белоруссии лишила солигорский «Шахтёр» звания чемпиона страны и 50 очков суммарно в текущем и будущем сезонах. Также серьёзные санкции наложили на завоевавший серебро «РЦОР-БГУ» и «Белшину». А экс спортивного директора солигорчан Владимира Нидергауса, хорошо известного в России по выступлениями за «Ротор», лишили права заниматься футбольной деятельностью. По мнению Сергея Ташуева, работавшего с «горняками» в прошлом году, им не требовалось подкупать соперников, а Сергей Гуренко уверен, что скандал нанесёт серьёзный удар по национальному первенству.

Минус 50 очков и 370 тыс. белорусских рублей штрафа

Белорусский футбол в последние годы даёт не так много поводов для оптимизма. Если раньше БАТЭ регулярно добирался до групповых этапов еврокубков, то теперь местные команды не блещут результатами на международной арене. То же самое можно сказать о сборной, которая не знает побед в официальных матчах с марта 2021-го. К сожалению, белорусы напомнили о себе лишь громким делом о договорных матчах, аналогов которому в мире не много. Приходит на память лишь нашумевший итальянский Кальчополи в 2006-м, по итогам которого «Ювентус» перевели в Серию B.

Как и тогда, сильнее остальных пострадал действующий чемпион. Информация о начале расследования со стороны силовых структур появилась ещё в конце января, когда в офисе солигорского «Шахтёра», по данным СМИ, прошли обыски, а бывшего спортивного директора клуба Владимира Нидергауса, легенду волгоградского «Ротора», задержали в Минске. С тех пор болельщики с содроганием ждали итогового решения.

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А уже в мае Белорусская федерация футбола (АБФФ) вынесла вердикт. Комитет контрольно-дисциплинарный и по этическим вопросам наложил санкции на три клуба и целый ряд физлиц. В заявлении на официальном сайте организации говорится, что Следственный комитет РБ установил: в прошлом сезоне чемпионата страны руководство «Шахтёра» организовало договорные матчи, а также финансово стимулировало другие команды. Были опрошены более 20 человек, причастных к тем событиям.

В результате пришлось пересмотреть итоги турнира. Главный удар пришёлся по гранду первенства, которого с точки зрения финансовой мощи можно сравнить с «Зенитом». Солигорчане позволяли себе покупку дорогостоящих по местными меркам легионеров и, по данным СМИ, якобы обходили установленный потолок зарплат. Это помогло завоевать три подряд чемпионских титула.

Последнего клуб лишили. Принято беспрецедентное решение: по итогам 2022-го обладатель золотых наград не будет определён. Более того, «горняков» фактически исключили из борьбы за медали в этом и следующем сезонах, ведь в 2023-м их лишили 30 очков, а 2024-й они начнут с показателем «−20». Сейчас, после семи туров национального первенства, коллектив замыкает таблицу с −17 очками в пассиве. Дополнительно усложнит клубу жизнь штраф в размере 370 тыс. белорусских рублей (почти 11,3 млн рублей).

Что касается конкретных договорных встреч, за которые солигорчане были наказаны, указывается лишь одна. В последнем туре прошлогоднего чемпионата они разгромили «Белшину» со счётом 4:1 и гарантировали себе первое место. Теперь результат игры аннулирован, а обеим командам присуждено техническое поражение.

Не будет определён и серебряный призёр. Занявший вторую строчку «РЦОР-БГУ» также остался без 20 очков в нынешнем сезоне и недосчитается десяти в следующем. Помимо этого, клубу предстоит выплатить штраф в размере 74 тыс. белорусских рублей. Не меньшим ударом оказалась дисквалификация на пять лет главного куратора проекта Анатолия Юревича.

Под его руководством на базе Республиканского центра олимпийской подготовки функционирует клуб, который всецело ориентируется на собственных воспитанников и других молодых игроков и делает ставку на их последующую продажу в более богатые коллективы. Например, в 2020-м транзитом через брестское «Динамо» в ЦСКА оказался лучший бомбардир чемпионата Белоруссии — 2019 Илья Шкурин. Несмотря на скромное финансирование, команда в последние годы показывала неплохие результаты и даже заняла вторую позицию.

Суровое наказание Юревича тем удивительнее, что ещё в феврале местные СМИ сообщали, что он будет отвечать за стратегию и программу развития футбола в стране. Якобы специалиста должны были наделить удивительными правами — отвечать за все тренерские назначения в чемпионате Белоруссии и обсуждать их лично с министром спорта Сергеем Ковальчуком.

На фоне «Шахтёра» и «РЦОР-БГУ» «Белшина» пострадала не так сильно. В нынешнем сезоне с неё сняли десять очков, а в следующем — пять. При этом все клубы и футболисты, подвергшиеся санкциям, могут обжаловать решение в апелляционном комитете в течение десяти дней с момента его вынесения.

«Почему так наказывают игроков? Как они отдадут эти деньги?»

Громкий скандал привёл к перераспределению мест в еврокубках от страны на следующий сезон. Лицензии от соответствующего комитета АБФФ не получили «Шахтёр» и «РЦОР-БГУ». Зато их выдали БАТЭ, «Динамо-Минску», «Ислочи», «Неману», «Славии-Мозырь» и «Торпедо-БелАЗ». Как отмечает одно из местных изданий, завоевавшие бронзу борисовчане, скорее всего, стартуют в квалификации Лиги чемпионов, а «Динамо» и «Ислочь» — в отборочном турнире Лиге конференций. Туда же в случае победы в финале Кубка Белоруссии отправится «Торпедо-БелАЗ».

«УЕФА в курсе этого скандала. Там знали о ходе расследования, так как мы постоянно общаемся. Ситуация беспрецедентная, поэтому от них тоже пока нет окончательного решения, какие команды будут представлять Белоруссию в еврокубках. Пока данный вопрос не решён. Да, комитет по лицензированию предоставил клубам свои лицензии, но УЕФА — нет», — рассказал RT пресс-атташе АБФФ Александр Алейник.

При этом он затруднился ответить на вопрос, продолжается ли расследование со стороны СК РБ, и подчеркнул, что апелляций на вердикт пока никто не подавал.

Что касается персональных санкций, то наиболее жёсткие были наложены даже не на Юревича, а на Нидергауса и бывшего нападающего «Белшины» Дмитрия Гомзу. Они, по версии АБФФ, играли главные роли в разгоревшемся скандале. Оба лишены права заниматься футбольной деятельностью и оштрафованы на 37 тыс. белорусских рублей каждый.

Все остальные игроки, тренеры и менеджеры получили условные дисквалификации и штрафы. В случае если они не оплатят их в 30-дневный срок, отстранение вступит в силу. В списке оказались и достаточно заметные по местным мерками исполнители — Никита Корзун и Михаил Гордейчук. Последний вторую половину прошлого сезона провёл в брестском «Динамо». По данным СМИ, якобы через него «Шахтёр» пытался договориться о договорняке. Полузащитник отказал, но не сообщил об этом в соответствующие органы, за что и пострадал.

В Солигорске официальной реакции на решение АБФФ не последовало, а вот в Бобруйске и Минске им остались шокированы. Например, наставник «Белшины» Альберт Рыбак, сам условно дисквалифицированный на полгода, признался, что не понимает, почему команду лишили очков.

«Если Гомза и был причастен к какому-то договору, то все остальные играли честно. Тренеры делали свою работу. Никаких подвохов. С минским «Динамо» мы тоже честно играли. Собрания пока не было. Сейчас вот футболисты увидели новости и не поняли... Почему так наказывают игроков? Как пацаны отдадут эти деньги? Давайте будем честны, подойдём к вопросу по-мужски. Они и так за копейки выходят на поле», — приводит слова специалиста BYSport.

А в социальных сетях «РЦОР-БГУ» назвали этот день одним из самых чёрных в истории клуба, хотя пообещали справиться со всеми трудностями.

«На пользу белорусскому футболу произошедшее не пойдёт»

Впрочем, некоторым клубам произошедшее может пойти на руку. В первую очередь речь о минском «Динамо». Клуб с богатой историей, даже становившийся чемпионом СССР, не выигрывал первенство страны с 2004-го. При этом он наряду с «Шахтёром» и БАТЭ является одним из самых состоятельных коллективов Белоруссии.

К тому же в последние годы бело-голубые обрели влиятельного болельщика в лице Александра Лукашенко. В 2021-м во время открытия детско-юношеского футбольного центра клуба он подчеркнул, что в следующем году минчане должны стать чемпионами. Выполнить пожелание не удалось — они даже не сумели взять медали, финишировав четвёртыми.

Зато в нынешнем сезоне «Динамо» близко к тому, чтобы выполнить пожелание президента. С 18 очками оно опережает ближайших преследователей в лице БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ» на четыре балла, а теперь лишилось одного из основных конкурентов. Любопытно, что капитаном лидера турнира является Сергей Политевич, который до того на протяжении трёх лет выступал как раз за «Шахтёр».

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«Пока нет явного понимания ситуации. Читаю новости и нахожусь в лёгком недоумении. Правильнее даже сказать — шоке. Лично ко мне из федерации никто не обращался и на допросы не вызывал, хотя в прошлом сезоне я защищал цвета «Шахтёра». Футболисты, наверное, здесь ни при чём. Могу только сказать, что мне жалко команду. Нужно всё проанализировать и понять, насколько АБФФ принял правильное и справедливое решение», — признался игрок в комментарии RT.

Косвенно причастным к делу оказался и один россиянин. Сергей Ташуев, под руководством которого «Ахмат» ведёт борьбу за попадание в топ-5 РПЛ, возглавил «Шахтёр» в апреле прошлого года. Специалист проработал с солигорчанами до сентября, после чего принял грозненцев. По его мнению, лишение команды титула выглядит странно.

«Когда я уходил в «Ахмат», начались какие-то странности. В прессе появлялась информация про договорные матчи, но её периодически глушили. После меня была игра с «Белшиной», но я никогда не поверю, чтобы с ними о чём-то договаривались. Команда ниже уровнем, это смешно. Это не соперник для «Шахтёра», — заверил тренер.

Он также вспомнил, как зимой во время сборов в Турции в расположение коллектива из Чечни приезжали представители АБФФ и вручили ему награду за вклад в развитие спорта в республике.

«Всё на позитиве. А сейчас у всех забирают... Пусть знают, что свои награды я не отдам. Я к этому скандалу непричастен. Сейчас ещё обвиняют Владимира Нидергауса, запретили ему заниматься футбольной деятельностью. Это мне тоже непонятно. Володя — профессионал и никогда не занимался такими делами, когда мы с ним работали», — добавил Ташуев.

У Сергея Гуренко, который на родине успел поруководить как «Динамо», так и «Шахтёром», вердикт федерации также вызвал удивление. Он считает, что болельщики до конца не поняли, за что наказаны команды и футболисты.

«Если речь о договорных матчах, то всё по делу, а если только о стимулировании, когда ты платишь команде, чтобы она хорошо сыграла с твоим прямым конкурентом — не вижу криминала. Это разные вещи. Проблема в том, что мы на данный момент не знаем всего. До этого у нас открывались дела, когда отдельные футболисты сдавали матчи ради тотализатора, но не в таких масштабах», — объяснил специалист.

Вместе с тем он подтвердил, что лишение солигорчан 50 очков суммарно за два сезона приблизит минчан к тому, чтобы наконец выиграть чемпионство.

«Теперь в первенстве минус один гранд. На пользу белорусскому футболу произошедшее точно не пойдёт. Серьёзный удар получил и «РЦОР-БГУ», который при минимальном бюджете показывал в последние годы неплохие результаты. На пять лет отстранили куратора данного проекта Юревича, но официально он и не вёл работу в клубе, поэтому не думаю, что это станет для коллектива концом», — добавил Гуренко.