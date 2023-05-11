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Солигорский «Шахтёр» лишили титула чемпиона Белоруссии по футболу 2022 года

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Солигорский «Шахтёр» лишили золотых медалей чемпионата Белоруссии по футболу 2022 года.
Солигорский «Шахтёр» лишили титула чемпиона Белоруссии по футболу 2022 года
  • Gettyimages.ru
  • © EuroFootball

Как сообщается на сайте Федерации футбола Белоруссии, также «Шахтёр» наказан снятием в сумме 50 очков в нынешнем и будущем сезонах за организацию договорных матчей и оштрафован на 370 тыс. белорусских рублей (более 11 млн российских рублей).

Такое решение было принято дисциплинарной и этической инстанциями федерации на основании расследования Следственного комитета Белоруссии. Согласно данным расследования, в ходе чемпионата страны прошлого года руководство солигорского клуба организовывало договорные матчи, также осуществлялось неправомерное стимулирование команд высшей лиги.

Ранее Никола Антич заявил, что РПЛ на голову выше чемпионатов Сербии и Белоруссии.

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