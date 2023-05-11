Солигорский «Шахтёр» лишили титула чемпиона Белоруссии по футболу 2022 года

Солигорский «Шахтёр» лишили золотых медалей чемпионата Белоруссии по футболу 2022 года.

Как сообщается на сайте Федерации футбола Белоруссии, также «Шахтёр» наказан снятием в сумме 50 очков в нынешнем и будущем сезонах за организацию договорных матчей и оштрафован на 370 тыс. белорусских рублей (более 11 млн российских рублей).

Такое решение было принято дисциплинарной и этической инстанциями федерации на основании расследования Следственного комитета Белоруссии. Согласно данным расследования, в ходе чемпионата страны прошлого года руководство солигорского клуба организовывало договорные матчи, также осуществлялось неправомерное стимулирование команд высшей лиги.

Ранее Никола Антич заявил, что РПЛ на голову выше чемпионатов Сербии и Белоруссии.