Антич: РПЛ на голову выше чемпионатов Сербии и Белоруссии

Сербский полузащитник «Химок» Никола Антич сравнил уровень лиг в Сербии, Белоруссии и России.

«Если сравнивать чемпионаты России, Сербии и Белоруссии, то всё равно РПЛ на голову выше. Это так, даже несмотря на то, что российские клубы не участвуют в еврокубках. В России ты выходишь на каждый матч и чувствуешь себя большим футболистом», — цитирует Антича Sport24.

В нынешнем сезоне «Химки» набрали 13 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе подмосковной команды серб провёл семь матчей и не отличился результативными действиями. Его контракт с «Химками» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Антич восторженно отозвался о футбольных стадионах в России.