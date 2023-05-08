Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Антич: РПЛ на голову выше чемпионатов Сербии и Белоруссии

Короткая ссылка
Сербский полузащитник «Химок» Никола Антич сравнил уровень лиг в Сербии, Белоруссии и России.
Антич: РПЛ на голову выше чемпионатов Сербии и Белоруссии
  • РИА Новости

«Если сравнивать чемпионаты России, Сербии и Белоруссии, то всё равно РПЛ на голову выше. Это так, даже несмотря на то, что российские клубы не участвуют в еврокубках. В России ты выходишь на каждый матч и чувствуешь себя большим футболистом», — цитирует Антича Sport24.

В нынешнем сезоне «Химки» набрали 13 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе подмосковной команды серб провёл семь матчей и не отличился результативными действиями. Его контракт с «Химками» рассчитан до 30 июня 2024 года. 

Ранее Антич восторженно отозвался о футбольных стадионах в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить