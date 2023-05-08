Антич: РПЛ на голову выше чемпионатов Сербии и Белоруссии
- РИА Новости
«Если сравнивать чемпионаты России, Сербии и Белоруссии, то всё равно РПЛ на голову выше. Это так, даже несмотря на то, что российские клубы не участвуют в еврокубках. В России ты выходишь на каждый матч и чувствуешь себя большим футболистом», — цитирует Антича Sport24.
В нынешнем сезоне «Химки» набрали 13 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе подмосковной команды серб провёл семь матчей и не отличился результативными действиями. Его контракт с «Химками» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее Антич восторженно отозвался о футбольных стадионах в России.