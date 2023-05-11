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Гуренко — о скандале с договорными матчами в Белоруссии: всей правды мы не знаем

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Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о скандале с договорными матчами в Белоруссии.
Гуренко — о скандале с договорными матчами в Белоруссии: всей правды мы не знаем
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«Если речь действительно идёт о договорных матчах, то всё по делу, а если только о стимулировании, когда ты платишь команде, чтобы она хорошо сыграла с твоим прямым конкурентом, — не вижу криминала, ничего страшного. Это абсолютно разные вещи. Проблема в том, что мы на данный момент просто не знаем всего, не получаем никакой информации. Всей правды людям в АБФФ не говорят. До этого у нас открывались дела, когда отдельные футболисты сдавали матчи ради тотализатора, но не в таких масштабах», — сказал Гуренко RT.

Ранее сообщалось, что солигорский «Шахтёр» лишён титула чемпиона Белоруссии по футболу 2022 года.

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