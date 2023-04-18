Украинские футболисты не будут бойкотировать отбор Евро-2024 из-за участия Белоруссии
«Это отдельный групповой турнир. На сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос запрета на участие в нём национальной команды Украины», — цитирует Бедного «Суспiльне Спорт».
Депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы. С какого момента начинает действовать решение, не уточняется. Также пока нет официального подтверждения от самого министерства.
Ранее МОК раскритиковал решение Украины о запрете участия в соревнованиях с россиянами.