Украинские футболисты не будут бойкотировать отбор Евро-2024 из-за участия Белоруссии

Заместитель министра по делам молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный высказался о возможном бойкоте отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2024 года из-за участия в нём сборной Белоруссии.

«Это отдельный групповой турнир. На сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос запрета на участие в нём национальной команды Украины», — цитирует Бедного «Суспiльне Спорт».

Депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы. С какого момента начинает действовать решение, не уточняется. Также пока нет официального подтверждения от самого министерства.

Ранее МОК раскритиковал решение Украины о запрете участия в соревнованиях с россиянами.