Украинские футболисты не будут бойкотировать отбор Евро-2024 из-за участия Белоруссии

Короткая ссылка
Заместитель министра по делам молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный высказался о возможном бойкоте отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2024 года из-за участия в нём сборной Белоруссии.

«Это отдельный групповой турнир. На сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос запрета на участие в нём национальной команды Украины», — цитирует Бедного «Суспiльне Спорт».

Депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы. С какого момента начинает действовать решение, не уточняется. Также пока нет официального подтверждения от самого министерства.

Ранее МОК раскритиковал решение Украины о запрете участия в соревнованиях с россиянами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить