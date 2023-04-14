Сборная Украины может сняться с чемпионата Европы по футболу из-за приказа о бойкоте

Депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены российские и белорусские атлеты.

«Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из России и Белоруссии», — говорится в документе, который опубликовал депутат.

Сборная Украины может не принять участие в чемпионате Европы — 2024 по футболу, потому что в квалификации турнира выступает команда Белоруссии.

С какого момента начинает действовать решение, не уточняется. Также пока нет официального подтверждения от самого министерства.

Ранее Люк Тардиф сообщил, когда IIHF сможет вернуться к вопросу участия России в международных турнирах.