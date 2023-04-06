Тардиф сообщил, когда IIHF сможет вернуться к вопросу участия России в международных турнирах

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф поведал, когда организация обсудит вопрос допуска российских спортсменов на международные соревнования.
Тардиф сообщил, когда IIHF сможет вернуться к вопросу участия России в международных турнирах
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«Самая ранняя дата рассмотрения вопроса участия России в международных соревнованиях — март 2024 года», — цитирует Тардифа «Спорт-Экспресс».

IIHF 22 марта продлила отстранение команд из России и Белоруссии на сезон-2023/24 из-за ситуации на Украине. Президент организации Люк Тардиф заявил, что IIHF вернётся к рассмотрению вопроса допуска россиян весной 2024 года.

Ранее экс-тренер Вуйтек заявил, что не осуждает выступающих в КХЛ словацких хоккеистов.

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