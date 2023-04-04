Экс-тренер Вуйтек заявил, что не осуждает выступающих в КХЛ словацких хоккеистов

Бывший тренер сборной Словакии по хоккею, ярославского «Локомотива» и московского «Динамо» Владимир Вуйтек заявил, что не осуждает словацких хоккеистов, играющих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Посмотрите на НХЛ — там много русских, и никому в Америке нет до этого дела. Александру Овечкину аплодируют. Так что я не осуждаю словацких игроков КХЛ. Хоккейная жизнь очень коротка, если хоккеисты хотят обеспечить себя и иметь хорошие условия, то я не могу их осуждать», — цитирует Вуйтека Sportweb.

Международная федерация хоккея (IIHF) 22 марта продлила отстранение команд из России и Белоруссии на сезон-2023/24 из-за ситуации на Украине. Президент организации Люк Тардиф заявил, что IIHF вернётся к рассмотрению вопроса допуска россиян весной 2024 года.

27 марта стало известно, что руководство Федерации хоккея Словакии решило не вызывать игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) для участия в чемпионате мира.

Ранее чемпион мира по хоккею 1985 года в составе сборной Чехословакии Игор Либа заявил, что не признаёт чемпионат мира без российской команды.