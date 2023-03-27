Федерация хоккея Словакии не будет вызывать игроков из КХЛ для участия в чемпионате мира

Ассистент главного тренера сборной Словакии Петер Фрюгауф рассказал, что руководство ФХС решило не вызывать игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) для участия в чемпионате мира.

«В последние недели у нас были длительные споры с игроками из КХЛ. Они всегда с радостью и гордостью представляли нашу страну. В ходе переговоров мы пришли к единому мнению, что ради спокойного хода подготовки и 100% концентрации нашей команды на ЧМ будет лучше, если мы исключим игроков из КХЛ», — цитирует Фрюгауфа Hockeyslovakia.sk.

IIHF 22 марта продлила отстранение команд из России и Белоруссии на сезон-2023/24 из-за ситуации на Украине. Президент организации Люк Тардиф заявил, что IIHF вернётся к рассмотрению вопроса допуска россиян весной 2024 года.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным вопросам Павел Буре заявил, что организация продолжит работать над допуском россиян до соревнований.