Буре заявил, что ФХР продолжит работать над допуском россиян до соревнований

Специальный представитель Федерации хоккея России по международным вопросам Павел Буре прокомментировал новость о том, что Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение России и Белоруссии.

«IIHF исходит из ситуации, которая есть сейчас в мире. Для нас решение ничего не значит, продолжаем работать так же, как работали. Это решение может поменяться в любой момент. Я как член совета IIHF продолжаю делать всё, что от меня зависит», — цитирует Буре пресс-служба ФХР.

IIHF 22 марта продлила отстранение команд из России и Белоруссии на сезон-2023/24 из-за ситуации на Украине. Президент организации Люк Тардиф заявил, что IIHF вернётся к рассмотрению вопроса допуска россиян весной 2024 года.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф заявил, что на организацию оказывается давление при принятии решения о будущем России и Белоруссии.