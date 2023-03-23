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Глава IIHF рассказал о давлении на федерацию при принятии решений о будущем России и Белоруссии

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что на организацию оказывается давление при принятии решения о будущем России и Белоруссии.
Глава IIHF рассказал о давлении на федерацию при принятии решений о будущем России и Белоруссии
  • AFP
  • © FRANCK FIFE

«Давление отовсюду. Некоторые — чтобы вернуть Россию и Белоруссию, некоторые — чтобы играть без них. Но это никак не влияет на наше решение.

Единственный вопрос, на который должна ответить IIHF: «Возможно ли организовать в условиях безопасности с Россией и Белоруссией чемпионат мира в Праге, Швеции, США и Финляндии?» Мы сказали: «Нет, слишком рано», — приводит слова Тардифа «Спорт-Экспресс».

IIHF 22 марта продлила отстранение команд из России и Белоруссии на сезон-2023/24 из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что IIHF вернётся к рассмотрению вопроса о допуске россиян весной 2024 года.

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