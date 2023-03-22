IIHF вернётся к рассмотрению вопроса допуска россиян весной 2024-го

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, когда будет вновь рассмотрен вопрос допуска российских и белорусских команд к участию в турнирах.

«Мы посчитали, что риск, связанный с безопасностью игроков, наших сотрудников, болельщиков, слишком велик. В следующий раз вопрос возвращения рассмотрят весной следующего года», — заявил Тардиф в интервью пресс-службе IIHF.

IIHF 22 марта продлила отстранение команд из России и Белоруссии на сезон-2023/24 из-за ситуации на Украине.

Напомним, 13 марта «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что большинство членов IIHF выступают за то, чтобы вернуть Россию на чемпионаты мира из бизнес‑соображений.

Ранее стало известно, что Тардиф назвал слухами информацию о желании большинства членов IIHF вернуть Россию на чемпионат мира.