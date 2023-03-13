Сборная России по хоккею может вернуться на чемпионат мира в 2024 году

В Международной федерации хоккея (IIHF) рассматривают возможность возвращения сборной России на чемпионат мира в 2024 году.

«Идея IIHF состоит в том, чтобы допустить сборную России на молодёжный чемпионат мира, который стартует 26 декабря 2023 года в шведском Гётеборге. Но для этого в мае на конгрессе организации нужно принять такое решение. И весь вопрос в том, как это будет сделано.

Большинство членов IIHF выступают за то, чтобы вернуть Россию на чемпионаты мира уже из бизнес‑соображений. За это выступают даже Канада и США. Против — ячейка из Чехии, Финляндии, Швеции и прибалтийских стран. Проблема в том, что они составляют половину представительства в Совете Международной федерации хоккея. Но если решение по России в мае 2023 года будет приниматься путём голосования всех членов на конгрессе, то с большой долей вероятности Россию вернут на международные турниры», — приводит «Матч ТВ» слова источника.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее президент IIHF обсудил с МОК условия допуска россиян до международных турниров.