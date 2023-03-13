Узнать больше

Сборная России по хоккею может вернуться на чемпионат мира в 2024 году

Короткая ссылка
В Международной федерации хоккея (IIHF) рассматривают возможность возвращения сборной России на чемпионат мира в 2024 году.
Сборная России по хоккею может вернуться на чемпионат мира в 2024 году
  • РИА Новости

«Идея IIHF состоит в том, чтобы допустить сборную России на молодёжный чемпионат мира, который стартует 26 декабря 2023 года в шведском Гётеборге. Но для этого в мае на конгрессе организации нужно принять такое решение. И весь вопрос в том, как это будет сделано.

Большинство членов IIHF выступают за то, чтобы вернуть Россию на чемпионаты мира уже из бизнес‑соображений. За это выступают даже Канада и США. Против — ячейка из Чехии, Финляндии, Швеции и прибалтийских стран. Проблема в том, что они составляют половину представительства в Совете Международной федерации хоккея. Но если решение по России в мае 2023 года будет приниматься путём голосования всех членов на конгрессе, то с большой долей вероятности Россию вернут на международные турниры», — приводит «Матч ТВ» слова источника.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. 

Ранее президент IIHF обсудил с МОК условия допуска россиян до международных турниров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить