Президент ИИХФ обсудил с МОК условия допуска россиян до международных турниров

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф обсудил с Международным олимпийским комитетом (МОК) условия допуска россиян до международных соревнований.

«Общение с МОК? Обсуждение было больше об Олимпийских играх и сроках начала олимпийской квалификации. И об условиях участия», — приводит слова Тардифа «Спорт-Экспресс».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Тардиф высказался о возвращении российских спортсменов на международную арену.