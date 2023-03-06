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Президент ИИХФ обсудил с МОК условия допуска россиян до международных турниров

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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф обсудил с Международным олимпийским комитетом (МОК) условия допуска россиян до международных соревнований.

«Общение с МОК? Обсуждение было больше об Олимпийских играх и сроках начала олимпийской квалификации. И об условиях участия», — приводит слова Тардифа «Спорт-Экспресс».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. 

Ранее Тардиф высказался о возвращении российских спортсменов на международную арену.

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