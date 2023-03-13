Тардиф назвал слухами информацию о желании большинства членов IIHF вернуть Россию на чемпионат мира

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф прокомментировал информацию о том, что в организации рассматривают возможность возвращения сборной России на чемпионат мира в 2024 году.

«Слухи! Пока ничего не решено», — приводит слова Тардифа РИА Новости.

13 марта «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что большинство членов IIHF выступают за то, чтобы вернуть Россию на чемпионаты мира из бизнес‑соображений.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Ранее сообщалось, что президент IIHF обсудил с МОК условия допуска россиян до международных турниров.