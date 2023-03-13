Тардиф назвал слухами информацию о желании большинства членов IIHF вернуть Россию на чемпионат мира
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«Слухи! Пока ничего не решено», — приводит слова Тардифа РИА Новости.
13 марта «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что большинство членов IIHF выступают за то, чтобы вернуть Россию на чемпионаты мира из бизнес‑соображений.
В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.
Ранее сообщалось, что президент IIHF обсудил с МОК условия допуска россиян до международных турниров.