Хоккеист сборной Чехословакии Либа заявил, что не признает чемпионат мира без россиян

Чемпион мира по хоккею 1985 года в составе сборной Чехословакии Игор Либа заявил, что не признает чемпионат мира без российской команды.

«Кому-нибудь действительно нравится эта тема? Для чего это нужно? Это цирк и ничего больше. Я не признаю чемпионат мира без россиян. Это не чемпионат мира», — цитирует Либу Sportweb.

Международная федерация хоккея (IIHF) 22 марта продлила отстранение команд из России и Белоруссии на сезон-2023/24 из-за ситуации на Украине. Президент организации Люк Тардиф заявил, что IIHF вернётся к рассмотрению вопроса допуска россиян весной 2024 года.

27 марта стало известно, что руководство Федерации хоккея Словакии решило не вызывать игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) для участия в чемпионате мира.

Ранее бывший тренер московского «Спартака» Фёдор Канарейкин высказался о продлении отстранения сборной России от международных турниров.