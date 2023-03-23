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Канарейкин — об отстранении сборной России по хоккею: ни в коем случае нельзя опускать руки

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Бывший тренер московского «Спартака» Фёдор Канарейкин высказался о продлении отстранения сборной России от международных турниров.
Канарейкин — об отстранении сборной России по хоккею: ни в коем случае нельзя опускать руки
  • РИА Новости

«Эта ситуация ничего хорошего нам не даёт. Мы варимся в своём пространстве, в своих чемпионатах, не имея возможности играть с другими странами. Матчи с другими сборными давали нам колоссальный опыт. Потому что это столкновение игроков с разными уровнями, с разными стилями, с разным опытом. Только так растут хоккеисты. Пока, не имея этого, мы должны продолжать работать и трудиться дальше. И ни в коем случае нельзя опускать руки», — поделился Канарейкин с RT.

Ранее Канарейкин заявил, что отказ «Чикаго» надевать радужные футболки развязал руки всем клубам НХЛ.

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