Канарейкин: отказ «Чикаго» надевать радужные футболки развязал руки всем клубам НХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался об отказе игроков «Чикаго Блэкхокс» надевать радужные свитера перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ванкувер Кэнакс».

«Люди выразили своё открытое отношение к этому. Нормальный человек с нормальной психикой, я думаю, прекрасно осознаёт, что это пропаганда не имеет никакого отношения к хоккею. Ну эти вещи не могут стоять друг с другом, ЛГБТ и хоккей. Так что Проворов дал всем пример, и его поддержали многие. Возможно, что совсем скоро мы перестанем видеть радужные символы во всей НХЛ, потому что пример Чикаго развязал руки всем клубам», — заявил Канарейкин RT.

Ранее заслуженный тренер России Юрий Новиков отреагировал на то, что игроки «Чикаго» не будут надевать радужные джерси из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ.