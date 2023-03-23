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Канарейкин: отказ «Чикаго» надевать радужные футболки развязал руки всем клубам НХЛ

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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался об отказе игроков «Чикаго Блэкхокс» надевать радужные свитера перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ванкувер Кэнакс».
Канарейкин: отказ «Чикаго» надевать радужные футболки развязал руки всем клубам НХЛ
  • AP
  • © David Zalubowski

«Люди выразили своё открытое отношение к этому. Нормальный человек с нормальной психикой, я думаю, прекрасно осознаёт, что это пропаганда не имеет никакого отношения к хоккею. Ну эти вещи не могут стоять друг с другом, ЛГБТ и хоккей. Так что Проворов дал всем пример, и его поддержали многие. Возможно, что совсем скоро мы перестанем видеть радужные символы во всей НХЛ, потому что пример Чикаго развязал руки всем клубам», — заявил Канарейкин RT.

Ранее заслуженный тренер России Юрий Новиков отреагировал на то, что игроки «Чикаго» не будут надевать радужные джерси из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

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