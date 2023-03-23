Новиков об отказе «Чикаго» надевать джерси с ЛГБТ-символикой: хоккей — это мужской спорт, тут синяки и шишки

Заслуженный тренер России Юрий Новиков отреагировал на то, что игроки «Чикаго Блэкхокс» не будут надевать радужные джерси из-за закона РФ о запрете пропаганды ЛГБТ.

«Началось всё с Ивана Проворова. Он первый не согласился с предложением выйти на разминку в форме с известной всему миру цветовой гаммой. Это, безусловно, смелейший поступок, который подал пример всему НХЛ. Никита заявил всем, что человек имеет полное право на свои взгляды. А самое главное, имеет право на защиту своих убеждений. Понятное дело, что США и Канада — это совершенно другие страны, где свои законы, свои жизненные векторы и установки. Это их право. Но, с другой стороны, НХЛ — это интернациональная лига, где играют не только представители этих государств, а ещё и люди разных народов, вероисповеданий, где идея ЛГБТ категорически неприемлема. И когда политики навязывают свою политическую повестку, не обращая внимания на людей, это неправильно. Одно дело, когда человек хочет выразить свою позицию на улице. Другое дело, что это происходит на соревновании, которое смотрят сотни тысяч людей. Это превращается в воздействие на массы. И воздействовать заставляют игроков. Не каждый хоккеист найдёт в себе мужество отказаться, но Иван сделал это.

И теперь «Чикаго Блэкхокс» в полном составе поддержали наших игроков. Все же прекрасно понимают, что происходит. Никто не хочет поддаваться этим идеям. Люди хотят играть в хоккей, радовать зрителей красивыми шайбами, бороться друг с другом, хотят выиграть Кубок Стэнли, а не заниматься пропагандой того, к чему у них наверняка не лежит душа. Всё-таки хоккей — это мужской спорт, тут синяки и шишки, а их хотят превратить в каких-то девочек. Поэтому, когда они поняли, что в НХЛ с подобным можно бороться и бояться нечего, «Чикаго» включились в эту борьбу. Они молодцы!» — сказал Новиков в интервью RT.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» отказалась надевать радужные джерси перед игрой с «Калгари» из-за россиянина Кирилла Капризова.