«Миннесота» отказалась надевать радужные джерси перед игрой с «Калгари» из-за Капризова

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» приняло решение отказаться от акции в поддержку сексуальных меньшинств.

«Миннесота» в полном составе отказалась надевать радужные джерси перед игрой с «Калгари Флэймз» из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ в России. Руководство «Уайлд» беспокоилось, что у россиянина Кирилла Капризова после этого могут появиться проблемы, сообщает The Athletic.

Изначально было запланировано, что игроки выйдут на разминку в радужных джерси в рамках акции Pride Night («Ночь гордости»).

Отмечается, что джерси для разминки были показаны на аукционном сайте клуба в посте, который позже был удалён. Также перед матчем несколько игроков использовали ленту для клюшек и шайбы с символикой ЛГБТ.

18 января защитник «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов отказался разминаться перед матчем регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс» (5:2) из-за специальных клубных джерси с символикой ЛГБТ. Россиянин объяснил своё решение религиозными убеждениями.

Напомним, что Капризов досрочно закончил матч с «Виннипег Джетс» (4:2). Россиянин получил травму нижней части тела. Он является лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне, на его счету 39 голов и 35 передач в 65 матчах регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что Капризов пропустит до одного месяца из-за травмы.